Die größte LAN-Party der Welt kommt aus Schweden - DreamHack 2023

Vor über 20 Jahren von ein paar Freunden ins Leben gerufen, mauserte sich die DreamHack zu einer der größten Gaming- wie LAN-Veranstaltungen in Schweden und über die Landesgrenzen hinaus. Unlängst finden sich in allen Teilen der Welt eigene Ableger - den USA, England, Frankreich und nicht zuletzt auch Deutschland. Doch während sich hiesige Gamer noch bis Dezember gedulden müssen, ehe diese in Hannover gemeinsam mit Freunden selbst zu Maus, Tastatur und Gamepad greifen dürfen, geht es in Jönköping, Schweden an diesem Wochenende bereits hoch her.

Aus dem Keller in die Arena

Ursprünglich begann die DreamHack als Idee einiger Freunde, die einen Raum schaffen wollten, um gemeinsam ihrem liebsten Hobby nachzugehen. Recht schnell wurde dafür ein Bereich im Untergeschoss einer Schule in Malung gefunden, doch sollte dies nicht lange so bleiben. Immer populärer wurde diese Art der Zusammenkunft, weshalb man bereits nach wenigen Jahren in die Cafeteria der Schule ausweichen musste, was jedoch nur bis 1997 dauerte, ehe der Umzug nach Borlänge und die dortige Kupolen Arena anstand.

Schon damals galt die DreamHack als die größte LAN-Party in Schweden und generell die drittgrößte im gesamten Skandinavischen Raum. Dennoch sollte dies nur ein Zwischenstopp auf dem Weg zur Spitze sein. Seit 2001 findet die DreamHack in Jönköping statt und lockt jährlich Tausende Besucher:innen in die Hallen des Elmia Exhibition Centers.

Mehr als nur eine LAN-Party

Schon in den Anfängen der DreamHack kristallisierte sich schnell heraus, dass die Teilnehmer:innen auch über das reine Zocken hinaus an Unterhaltung interessiert waren. Entsprechend kommt der Schritt, die DreamHack zu einem umfangreichen Erlebnis anwachsen zu lassen, nicht von ungefähr.

Das DreamHack-Festival

Zwar steht nach wie vor die LAN-Party im Mittelpunkt, doch bietet das Event nun weitaus mehr andere Formen von Entertainment. Entsprechend lässt sich das bunte Treiben um die LAN-Party herum mit einer kleineren Ausgabe der gamescom vergleichen, bei der unterschiedliche Aussteller und Dienstleister verschiedene Attraktionen präsentieren. In diesem Jahr ist unter anderem Microsoft mit einem großen Stand vertreten, bei dem die Besucher:innen das mannigfaltige Angebot des eigenen Xbox Game Pass vor Ort ausprobieren können.

Darüber hinaus bietet der Festival-Bereich, wie dieser von den Verantwortlichen getauft wurde, verschiedene Aktionen, bei dem die Teilnehmer:innen Punkte gewinnen können, die sich anschließend in Goodies eintauschen lassen - insofern man am Glücksrad Erfolg hat.

Der perfekte Rahmen für den eSports

Je größer die LAN wurde, desto interessanter wurde das Event auch für professionelle Gaming-Wettbewerbe. Entsprechend kann die DreamHack mittlerweile auf eine äußerst erfolgreiche Historie in Sachen eSports blicken. Unter anderem fand 2011 in Schweden die erste Weltmeisterschaft in League of Legends statt, an deren Ende Fnatic die Worlds-Trophäe mit nach Hause nahm.

Trausende Spieler in einer der vielen Hallen der DreamHack