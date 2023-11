eSport: VBL Club Championship mit Rekord in die neue Saison

Eine Rekordzahl an Teilnehmern und nun auch die ganz großen Namen: Die VBL Club Championship der Virtual Bundesliga (VBL) geht in ihre sechste Saison - und mit dabei sind erstmals auch Borussia Dortmund und Bayern München.

Am 18. November startet die Klub-Meisterschaft des von der Deutschen Fußball Liga (DFL) ausgetragenen Wettbewerbs im eFootball.

„Der Wettbewerb hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt – und erlebt jetzt mit der Rekordzahl an teilnehmenden Clubs einen weiteren Meilenstein“, sagte Jörg Höflich, der DFL-Verantwortliche für die Virtual Bundesliga, auf SID -Anfrage.

VBL: Nur Union Berlin fehlt

Insgesamt 35 der 36 Erst- und Zweitligisten im deutschen Profifußball gehen in dieser Saison beim eSports-Wettbewerb an den Start, auch Titelverteidiger RB Leipzig, der sich in den vergangenen beiden Jahren den Sieg geholt hatte. Einzig Union Berlin fehlt im Teilnehmerfeld.