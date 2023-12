eFootball erhält neuen Spielmodus "MyLeague" & mehr

Während Electronic Arts mit EA SPORTS FC auf zick Marken und Lizenzen setzt, besticht Konkurrent Konami mit einem Free-2-Play-Ansatz, der sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und neue Inhalte anbieten möchte. So geschehen vor wenigen Stunden, als das japanische Unternehmen ein neues Update für eFootball 2024 enthüllte.

Aus der offiziellen Pressemitteilung:

Konami Digital Entertainment B.V. hat heute das neue Update (Version 3.2.0) für eFootball™ 2024 veröffentlicht.

Mit diesem Update hat eFootball™ 2024 eine Reihe neuer Funktionen eingeführt, um das Spielerlebnis zu verbessern und ein neues Level von Spaß und Spannung zu schaffen. Im neuen Spielmodus „My League“ steigen Spieler in Ligen auf der ganzen Welt ein und spielen eine Saison gegen die anderen Vereine in diesen Ligen, die von der KI gesteuert werden.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Es gibt auch Verbesserungen im Koop-Spielmodus, da die Nutzer nun alleine spielen und sich mit anderen Nutzern in Spielräumen treffen können, um so neue Bekanntschaften in ihren 3v3-Matches zu schließen. Es wird zudem ein tägliches Minispiel beim Einloggen geben, bei dem sich jeden Tag und jeden Monat tolle Preise gewinnen lassen.

Im Zuge dieser Ankündigung freut sich KONAMI auch, die neue Ausrichtung der eFootball™ Championship-Turniere zu bestätigen. 2024 werden zwei Veranstaltungen stattfinden: die eFootball™ Championship Open (in ihrem üblichen Format) und das neueste Format: ‚eFootball™ Championship Club Event‘.

Die Änderungen in der Übersicht

My League

My League ist ein neuer Spielmodus für eFootball™ 2024. In diesem Modus spielen die Nutzer mit ihrem Dream Team jeweils eine Saison gegen die KI. Sie können Leihspieler von der Mannschaft hinzufügen, die sie in der Liga ausgewählt haben (z. B. AC Mailand in der italienischen Liga).

Während der gesamten Saison gibt es Wettereffekte und verschiedene neue Zwischensequenzen, einschließlich einer besonderen Trophäenfeier, wenn man am Ende der Saison die Tabelle anführt.

Dieser Spielmodus kann so beliebig oft gespielt werden, das Wechseln der Liga, sobald die Saison abgeschlossen ist, ist ebenfalls möglich.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube- und TikTok-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

Koop-Eventräume

Der Koop-Modus wurde erweitert, so dass die Spieler nun alleine oder zusammen mit ihren Freunden spielen können. Sie können sich mit anderen Solospielern zu Dreierteams zusammenschließen, um den Koop-Modus zu erleben. Außerdem können sie im Spiel mit Emojis interagieren, um auf Ereignisse im Spiel zu reagieren.

Während des Zeitraums vom 7. bis 21. Dezember können Spieler im Koop-Modus Belohnungen erhalten, darunter 4 x Skill-Trainingsprogramme, mit denen sie ihre Dream Teams weiterentwickeln können.

Log-in-Minispiele

Jeden Tag können sich die Nutzer in kurzweiligen Minispielen messen und Gegenstände gewinnen, mit denen sie ihre Dream Teams verbessern oder sogar neue Spieler erhalten können. Wenn es gelingt, diese Minispiele an aufeinanderfolgenden Tagen in einem Monat zu absolvieren, winken Belohnungen wie Verlosungen für mächtige Spieler des Karten-Typs Episch.

Neuer Skill