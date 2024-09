Team Liquid gewinnt das The International 2024

Mit einer beeindruckenden Leistung krönte sich Team Liquid am vergangenen Wochenende erneut zum Weltmeister in Dota 2.

Das „The International“ zählt nach wie vor zu den prestigeträchtigsten Esports-Events des Jahres – trotz des mittlerweile stark reduzierten Preisgeldes. Tausende Zuschauer pilgerten am vergangenen Wochenende in die Hauptstadt Dänemarks, um einen neuen Weltmeister zu küren. Dieser sollte schließlich in Team Liquid gefunden werden, das mit dem Sieg ein weiteres Kapitel Esports-Geschichte schrieb.