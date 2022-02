Exklusivinterview mit Apex-Legends-Macher Steven Ferreira

Steven Ferreira: Es ist fantastisch. Jede Season sehe ich die Begeisterung der Spieler, die Begeisterung der Community. In der Rückschau bin ich auch immer wieder davon fasziniert, was das Team imstande ist zu leisten und ich hätte es mir niemals träumen lassen, dass das Spiel jemals so groß werden würde. Es fühlt sich auch so an, als würde die Entwicklung niemals still stehen, als würde es endlos so weitergehen.