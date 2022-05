Apex Legends: Newcastle - Das sind die Fähigkeiten der neuen Legende

Zündet ihr Newcastles Ultimate könnt ihr einen weiten Sprung ausführen und an eurem Landeplatz eine mächtige Festung errichten. Wer im Weg steht, wird zurückgeworfen und wer sie überwinden will, wird verletzt. Der Effekt wird verstärkt, wenn ihr vor dem Sprung ein Teammitglied anvisiert. Dann könnt ihr weiter und höher springen und eurem Team in schwierigen Situationen zur Hilfe kommen.