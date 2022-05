So funktioniert Ranked in Apex Legends Season 13

Eine wichtige Änderung betrifft die Verteilung der Kill-Punkte in Ranked-Matches. Bisher war es so, dass ihr vor allem für eigene Kills und Assists Punkte bekommen habt. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass viele Spieler auf eigene Faust losgezogen sind, um möglichst viele Abschüsse zu sammeln und im Rang zu klettern.