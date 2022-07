Apex Legends: Team-Kompositionen in depth - Das sind die besten Dreier-Combos des vergangenen ALGS!

In 42 Prozent der Fälle - unter anderem vom späteren Gewinner DarkZero - wurde sie in Kombination mit zwei defensiven Legenden gespielt: Caustic und Gibraltar. Während Erstgenannter seine Stärken vor allem in der Verteidigung von Arealen hat, repräsentiert der gutmütige Riese Gibraltar die Brücke zwischen dem defensiven Caustic und der offensiveren Valkyrie. Gibraltar ist durch sein zusätzliches Waffenschild der beste Charakter, wenn es ums Poking geht. Durch seine Bubble als defensiveres Tool ist er gleichzeitig in der Lage seinem Team jederzeit eine Verschnaufpause zu verschaffen und vor allem in Kombination mit Caustics Giftgas-Fässern als defensiver Anker zu fungieren. Valkyries Stärken im Movement ergänzen diese Team-Komposition perfekt.