Apex Legends: Catalyst - Ist das die neue Legende für Saison 15?

Egal, ob man sich in Apex Legends dem Ranked Grind verschreibt, in gewöhnlichen Pubs aus Spaß an der Freude daddelt oder die Arena und die vielen kleinen Sondermodi bevorzugt – eine Meinung vertreten alle Spieler des Battle Royal gemeinsam. Das Beste, an jeder Season, sind die neu erscheinenden Legenden-Charaktere, die es ausgiebig auszuprobieren gilt.