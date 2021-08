Call of Duty League: Minnesota spektakulär

Doch plötzlich schienen beide Mannschaften wie ausgewechselt. War es Verzweiflung, Wut oder Schamgefühl, das “Standy”, “Attach”, Majormaniak” und “Priestahh” antrieb? Auf jeden Fall waren sie nicht bereit, kampflos aufzugeben und holten sich dominant Raid Control, Moscow Search and Destroy und Checkmate Hardpoint. Dass die Luft bei den schockierten Toronto Ultra endgültig raus war, erkannte man am Punktestand. Die letzte Map ging mit 250:34 an Minnesota RØKKR. 200.000 US Dollar und 75 wertvolle CDL Points gehen damit an das Team aus dem nördlichen US-Bundesstaat. Damit geht die Call of Duty League in die Post-Season über, wo es Mitte August noch einmal im Meisterschafts-Turnier spannend wird.