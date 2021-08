CDL: Atlanta FaZe gewinnen Call of Duty Championship 2021

Im Finale wehrte sich ihr Finalgegner Toronto Ultra lange Zeit hingebungsvoll. Trotzdem ging es mit einer 4:2-Führung auf die vielleicht letzte Map - Hardpoint. FaZe gehört die gesamte Saison zu den besten Hardpoint-Teams, ging jedoch früh in Rückstand. Toronto erspielte sich eine 90-35 Führung, aber von diesem Moment an, begann Atlanta das Geschehen zu dominieren. McArthur “Cellium” Jovel führte seine Riege an, die von nun an jede Rotation gewann. Am Ende hieß es 250-147, wodurch Atlanta als Weltmeister feststand und die 1.2 Millionen US-Dollar Preisgeld einheimste.