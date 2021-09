Call of Duty Vanguard: Alle Maps & Modi der Beta

Bei den Maps wird es schon geheimnisvoller. Neben den bereits in der Alpha verfügbaren Maps sollen noch drei weitere dazukommen. In einem Post gab es einen Teaser, der bereits eine der neuen Maps verraten hat. Mit dem Eagles Nest (oder auch Adlerhorst) wird wahrscheinlich das Versteck von Adolf Hitler in Salzburg gemeint sein. Was für Gefechte uns dort wohl erwarten wird?