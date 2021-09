Call of Duty: Vanguard – Alpha Review: Die wichtigsten Infos zur Alpha

In Bezug auf das Gunplay gab es auch einige Änderungen. Die TTK (Time To Kill) wurde im Vergleich zu den Vorgängern in der CoD-Reihe deutlich heruntergeschraubt. In den ausgewählten Zeitraum passt diese Anpassung aber allemal, auch der leicht erhöhte Rückstoß wird der Zeit des Zweiten Weltkriegs gerecht.