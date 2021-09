Call of Duty: Vanguard Alpha – So fühlen sich die Waffen an

Die TTK (Time to Kill) beschreibt im Grunde die Zeit, die man mit einer bestimmten Waffe benötigt, um einen Gegner zu töten. Dieser Wert liegt in Vanguard im Vergleich zu anderen Teilen der CoD-Reihe ziemlich hoch. Durchschnittlich benötigt man zwischen 220 und 250 ms auf kurzer Distanz. Vanguard ähnelt daher seinen Vorgängern World at War und Black Ops 3.