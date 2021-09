Call of Duty Vanguard: Der Vergleich zwischen PS4 und PS5

Durch die neue Konsole erhoffen sich viele Spieler einen Vorteil in CoD: Vanguard. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Spiel auf der PS5 besser ist, unklar scheint aber noch zu sein, wie groß der Unterschied wirklich ist. In Warzone sind bereits signifikante Abweichungen zwischen den Konsolen erkennbar: So ist es auf der PlayStation 5 möglich, auf 120 FPS zu spielen.