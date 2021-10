Call of Duty: Vanguard Zombies – Diese Infos sind bekannt

Fans können sich allerdings nicht nur auf den Spielmodus, sondern auch auf einige Maps aus World at War freuen. Der Trailer hat die Rückkehr von Shi No Numa bereits offiziell gemacht und auch der Multiplayer-Modus beinhaltet die beliebten Karten Castle und Dome. Es wäre also sinnvoll, wenn noch mehr der ursprünglichen Zombies-Maps in Call of Duty: Vanguard ihr Comeback geben.