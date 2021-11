Call of Duty: Vanguard – Alle Maps im Überblick

Bei diesem Sammelsurium an unterschiedlichen Karten ist wahrscheinlich für jeden CoD-Spieler etwas dabei. Mit den meisten Spaß in Call of Duty: Vanguard verspricht wohl das neue Areal Berlin. Zwischen zahlreichen Panzern und teilweise eingestürzten Häuserruinen ist spannendes Waffen-Gameplay vorprogrammiert. CoD-Fans, die Kämpfe auf eher engem Raum bevorzugen, werden sicherlich ihren Spaß an „Das Haus“ haben. In der Geschichte ist das der Ort, an dem einige Nazis planen, in die USA einzufallen.