Call of Duty: Vanguard – Richtiges Setup für die SVT-40

Als Waffe hat die Tokarev SVT-40 in Call of Duty so etwas wie einen Ikonenstatus. Es handelt sich um ein halbautomatisches Sturmgewehr, welches zwar nicht optimal in die Meta passt, aber für viele Fans einfach richtig Spaß macht. Die folgenden Aufsätze sind bislang nur für CoD Vanguard optimiert, sobald die Waffe also in Warzone implementiert wird, könnte sich noch etwas daran ändern. So sieht das aktuelle Meta-Build der SVT-40 aus: