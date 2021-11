Call of Duty: Vanguard – Richtiges Setup für die Type 11

Um in einem Call of Duty Spiel eine möglichst gute K/D zu haben, braucht man vor allem eins: Skill. Neben den eigenen Fertigkeiten sind allerdings auch noch die richtigen Waffen sowie die passenden Aufsätze für jede Knarre von entscheidender Bedeutung. In Call of Duty: Vanguard gibt es eine große Vielfalt an unterschiedlichen Anpassungsmöglichkeiten für die Fans zu entdecken. Jede Waffe bietet nämlich insgesamt zehn verschiedene Slots für Aufsätze, mit denen man seinen eigenen Spielstil noch weiter verbessern kann.