Call of Duty Warzone: Alle Informationen zu Operation Flashback

Der kommt in Form der neuen Pazifik-Karte Caldera. Bevor es aber Anfang Dezember so weit ist, wird Verdansk nochmal gebührend verabschiedet. Im Spielmodus Operation Flashback können Spieler, wie es der Name bereits suggeriert, die Zeitspanne von Verdansk noch einmal erleben. Wir zeigen euch, was alles auf euch wartet.