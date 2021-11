Call of Duty Warzone: Flugzeugkämpfe auf der neuen Map Caldera

Am 02. Dezember wird die pazifische Insel Caldera als neue Map in Call of Duty: Warzone veröffentlicht. Nicht nur das, denn mit dieser Map und der ersten Vanguard Season wird ein neues Feature eingeführt, welches es bisher noch nie in Call of Duty gegeben hat: Dogfights. Nein, es handelt sich dabei nicht um eine Auseinandersetzung von mehreren Hunden. Dogfight steht umgangssprachlich für Luftkampf, das heißt also, dass Spieler die neue Map mit Flugzeugen unsicher machen können.