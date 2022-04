Der guten Zeiten willen: MontanaBlack lädt zum CoD-Legendenturnier ein

Wie viele seiner Kollegen fokussierte sich MontanaBlack sehr stark auf Call of Duty, das mit der Veröffentlichung von Teil 4, Modern Warfare, immens an Popularität zulegte. Es folgten lukrative Jahre für die Reihe auf Playstation 3 und Xbox 360. Insgesamt 7 Titel erschienen von 2007 bis 2013, die Spieler wie ihn und Anton „ViscaBarca“ Rinas zu Berühmtheiten machten. In diese Zeit fällt auch der Release von Call of Duty: Black Ops II, welches Eris besonders gern mochte.