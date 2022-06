Warzone Season 4 ist gestartet! – Alle Infos zur neuen Map, Waffen & Items

Mit der vierten Saison in Warzone wird nicht nur die alte Pazifik-Karte Caldera an einigen Stellen überarbeitet, sondern es steht auch eine komplett neue Karte zur Verfügung. Fortune‘s Keep hat etwas größere Ausmaße und ersetzt Rebirth Island – allerdings nur für kurze Zeit. Ab nächster Woche werden beide Maps in Rotation verfügbar sein.