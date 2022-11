CoD: Das sind die besten Maps in Modern Warfare 2 - und die schlechteste Karte aller Zeiten!

Als deutlichen Verlierer muss sich dagegen die Santa Sena Border Crossing bezeichnen lassen. Die schlauchartige Karte hat genau einen Weg und beide Teams stehen sich direkt gegenüber. Getrennt werden sie durch ein Meer an Autos – die alle explodieren können. Dadurch ist oftmaliges und zufälliges Sterben unvermeidbar. Auch die Einstiegspunkte sorgen für Fragezeichen. In der Community wurde sie bereits als schlechteste Map in der Historie CoDs bezeichnet.