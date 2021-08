Call of Duty: Warzone – TEC-9 Setup & Loadout

Was ist aber schon eine Waffe ohne das dazu passende Loadout? Die TEC-9 bietet sich vor allem als Sekundärwaffe an. Daher kombinieren wir sie am besten mit der FARA 83, mit der man auch im Fernkampf die Oberhand behalten kann. Die TEC-9 sollte also vor allem im Nahkampf immer griffbereit sein, ihre simple und präzise Steuerung macht sie zu einer besonders starken Support-Waffe.