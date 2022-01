CoD Warzone – Die stärksten Waffen im Shooter

Die DMR-14 war in der Vergangenheit noch deutlich stärker als jetzt und wurde erst mit einigen Nerfs auf ein angemessenes Niveau gebracht. Die Waffe passt aber immer noch gut in die Meta. Das liegt vor allem an der hohen Feuerrate, dem Schaden und der Präzision. Also immer den Kopf der Gegner im Visier haben und einen Kill nach dem anderen absahnen.