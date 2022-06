CoD: Warzone-Perks - Die besten Kombination für den Sieg

Um es im Battle-Royale-Modus von Call of Duty unter die letzten verbleibenden Spieler auf der Karte zu schaffen, ist die optimale Einstellung der Loadouts ein Muss. Die Loadouts sind voreingestellte Setups, in denen Haupt- und Zweitwaffen sowie drei Extras (Perks) eingestellt werden können. In Warzone sind sie durch das Kaufen von Kisten verfügbar, die dann per Flugzeugabwurf auf der Map landen und von Spielern ausgewählt werden können.