CS:GO - IEM Cologne: NAVI schlägt G2 mit 3:0

In der „Kathedrale von Counter-Strike“ erwischte NAVI auf Dust2 den besseren Start. Dank Denis „electronic“ Sharipov ging das Team schnell mit 5-2 in Führung, ehe es s1mple war, der für das erste und sicher nicht letzte Highlight der Partie sorgte, als er in einem 1-gegen-3 die Oberhand behielt. Die zweite Hälfte war ein hin und her, bis es wieder s1mple war, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte - sein insgesamt viertes Ace in diesem Turnier war gleichzeitig die Vorentscheidung der ersten Map.