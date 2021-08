CSGO: XANTARES verlässt BIG

Am nächsten Tag kam das versprochene Statement des türkischen Publikumslieblings. “Ich habe beschlossen, einen neuen Weg für mich und meine Karriere einzuschlagen. Darum werde ich ab der kommenden Saison nicht mehr für BIG spielen.” Man scheint im Guten auseinanderzugehen, schließlich erinnert sich Dörtkardeş positiv an die letzten zweieinhalb Jahre in Berlin: “Neben der guten Zeit bei BIG konnte ich auch meinen Traum erfüllen, auf Platz 1 der Team Rankings zu stehen und das beste Team der Welt zu stellen. Ich habe sehr gute Freundschaften geschlossen und schöne Momente erlebt, an die ich mich gerne zurückerinnere.” Zum Ende seiner Botschaft bedankt sich der scheidende Spieler bei BIG, die ihn wie immer bei seiner Entscheidung unterstützt haben.