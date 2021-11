CS:GO: Endlich ein großer Titel für „s1mple“! Na‘Vi gewinnt PGL Major Stockholm

Die letzten zwei Wochen dominierte das PGL Major in Stockholm die Counter-Strike internen Schlagzeilen. Nachdem die ersten Runden des Turniers schon Ende Oktober gespielt wurden, fanden sich die letzten 8 Teams seit dem 4. November auf der Bühne der Avicii-Arena wieder. In dieser sogenannten Champions-Stage waren keine Fehler erlaubt. Best of 3. Single Elimination Bracket - und damit keine zweite Chance, sollte mal eine Serie verloren gehen.