CS:GO-Major Stockholm: S1mple im Counter-Strike Olymp

Im Kampf um die MVP-Krone war G2 Esports Nikola „NiKo“ Kovač sein härtester Widersacher. Doch der Bosnier landetet laut HLTV in fast jeder relevanten Statistik hinter s1mple. Für den Ukrainer ist es der bereits 17 MVP-Titel seiner Karriere. Dieser unfassbare Erfolg bringt ihn in Schlagreichte zu NiPs Nicolai „dev1ce“ Reedtz, der mit 19 MVP-Auszeichnungen die Statistik anführt. Die so gern geführte GOAT-Debatte (Greatest Of All Time) dürfte damit nochmal ordentlich angeheizt werden.