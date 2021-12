Counter-Strike-GO: NAVI siegt im BLAST Premier: World Final

Es ist der 10. (!) Turniererfolg für die Ukrainer in diesem Jahr, allein der 5. in Folge. Dabei hat es Team Liquid früh geschafft, den Counter-Strike-Giganten ins Straucheln zu bringen, wodurch dieser sich durchs Lower Bracket kämpfen musste. Doch auch Erzrivale G2 Esports konnte sie auf ihrem Weg ins Finale nicht aufhalten und so kam es, wie so häufig in diesem Jahr, zum Gipfeltreffen mit Gambit Esports.