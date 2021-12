CS:GO s1mple: NAVI-Ära angebrochen?

In einem Interview mit HLTV sprach der eSport-Superstar über den Beginn der NAVI-Ära und seinen 18. MVP-Titel. „Ich fühle mich gut, wir haben verdient gewonnen“, antwortete s1mple gewohnt lässig auf die Frage, wie er sich fühle. Den Startschuss einer NAVI-Ära sieht er zumindest zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht gekommen. „Ich glaube, die Leute werden es realisieren, wenn [die Ära] beginnt. Wenn du fünf oder sechs große Titel in Folge holst, besonders LAN-Turniere, dass ist der Moment, wenn eine Ära startet. Unser nächstes Ziel wird also sein, noch mehr Titel in Folge zu gewinnen.“