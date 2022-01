CS:GO: Das G2 von Morgen? m0NESY kommt!

Für G2 Esports stellt der Transfer eine Investition in die Zukunft dar. Das bestehende Roster ist eingespielt und stand in den letzten Turnieren gleich dreimal im Finale, verlor jedes einzelne davon jedoch klar und deutlich gegen NAVI. Ilya „m0NESY“ Osipov dürfte dennoch auf Einsätze hoffen, gerade in A-Tier-Events oder Showmatches rotieren auch andere Organisationen gerne durch.