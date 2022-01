CSGO-Profi Marcelo "coldzera" David wechselt zu 00Nation

Jahrelang zählte der brasilianische CSGO-Spieler coldzera zu den besten der Welt und war für zahlreiche namhafte Teams aktiv. Insbesondere die Zeit als Spieler für MIBR (Mad in Brazil) gehört zu seinen erfolgreichsten. Zwischen den Jahren 2016 und 2017 wurde er zweimal in Folge von HLTV als bester Spieler ausgezeichnet. Doch nach zwei Jahren in der Fremde bei Complexity, im Anschluss dem FaZe Clan, kehrt er mit 00Nation zu einem rein brasilianischen Team zurück.