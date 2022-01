FaZe-Neuzugang ropz ersetzt CSGO-Urgestein olofmeister

Leider brachte die Rückkehr des Spielers für FaZe nicht den erhofften Erfolg. Zwar schaffte man es, sich als Erster in der New Challengers Gruppe des PGL Majors in Stockholm durchzusetzen, doch kam das Team im Anschluss in der New Legends Stage nicht über einen enttäuschenden elften Platz hinaus.