Real Madrids Casemiro stellt neues Counter-Strike-Team auf die Beine

Carlos Henrique Casimiro ist in der Welt des Fußballs kein Unbekannter. Mit Real Madrid gewann der Brasilianer zahlreiche Trophäen und Wettbewerbe und hat in der Vergangenheit auch erste Schritte in die Welt des eSports gewagt. Nachdem jedoch das CSGO-Team von Case Esports aufgelöst wurde, dauerte es sieben Monate, ehe ein neues Roster zusammengestellt wurde. Derweil trat die Organisation in Spielen wie FIFA, Valorant oder League of Legends weiter an.