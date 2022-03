CS:GO-Megastar shox verrät Hintergründe zu seinem Wechsel

„Als Vitality mir sagte, dass ich 2022 nicht Teil des Teams sein würde, habe ich mich selbst auf den Transfermarkt gesetzt“, erklärt der 30-Jährige. Er hätte nun die Wahl gehabt, in Frankreich zu bleiben und zu einem schwächeren Team zu wechseln, oder in eine andere Region zu ziehen und weiter auf Top-Niveau zu spielen. Von vorne zu beginnen und sich wieder auf Top-Niveau hochzuarbeiten, kam für den Rifler aber nicht in Frage.