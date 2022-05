CS:GO: Champions Stage! Wer gewinnt das große PGL Major Antwerpen?

Die Champions Stage beginnt am morgigen Tag um 16:30 Uhr deutscher Zeit mit der Partie zwischen dem FaZe Clan und den Ninjas in Pyjamas. Um 20:00 Uhr treffen dann Team Spirit und FURIA aufeinander. ENCE gegen die Copenhagen Flames (16:30) und Heroic vs. Natus Vincere (20:00) sind am Freitag dran.