CS:GO: Deutsche Teams mit starkem Auftakt beim Roobet Cup. Winken schon heute die Playoffs?

Weiter geht es im Spielplan heute ab 15:00 Uhr mit BIG vs. FaZe (Gruppe A) und Astralis vs. Cluod9 (Gruppe B) sowie ab 19:00 Uhr mit ENCE vs. MOUZ (Gruppe C) und forZe vs. 9z (Gruppe D). Die Gewinner dieser Best-of-Three-Partien sind automatisch für die nächsten Woche Montag beginnenden Playoffs qualifiziert.