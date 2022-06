CS:GO: Nach starker Gruppenphase - BIG scheitert gleich zweimal im Halbfinale

Im zweiten Spiel auf Dust2 ging es quasi mit dem gleichen Schemata weiter. Leider aber auch mit dem gleichen Endergebnis. BIG startete wieder gut und beendete die erste Halbzeit mit 10:5, doch kaum in der zweiten Hälfte angekommen, egalisierten die Dänen BIGs Vorsprung mit einem 8:0-Lauf, der am Ende in ein 16:13 für Astralis mündete. Durch das 2:0 zogen die Nordmänner direkt ins Grand Final ein. BIG hingegen musste ins Lower Bracket Final und hatte dort gegen Heroic noch einmal die Chance das Ticket für das große Finale - und damit die Revanche gegen Astralis - zu lösen.