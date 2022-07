CS:GO: Die Playoffs der IEM Cologne: Holt ein deutsches Team den Titel?

Die IEM Cologne läuft seit dem 5. Juli auf Hochtouren. Angefangen mit der Play-In-Stage, bei der die ersten acht Teams, darunter die deutschen Vertreter BIG und Sprout, die Segel streichen mussten, über die Gruppenphase, in der es dann endgültig ans eingemachte ging. Top-Teams wie ENCE, Heroic, Cloud9, G2 Esports, Team Vitality, FURIA Esports oder auch die Ninjas in Pyjamas mussten aufgrund der schieren Masse an Talent früher als geplant die Server verlassen und sind nicht dabei, wenn ab dem kommenden Freitag (15. Juli) die Playoffs vor Publikum in der LANXESS Arena in Köln gespielt werden.