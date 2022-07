IEM Cologne: Episches Finale! Der FaZe Clan schreibt Counterstrike-Geschichte!

Von 24 Teams sind nur noch zwei übrig geblieben. Zwar hatte die IEM Cologne im Jahr 2022 einiges an Überraschungen zu bieten, am Ende sind es aber in Na‘Vi und dem FaZe Clan doch genau die zwei Schwergewichte der CS:GO-Szene, die sich im großen Finale in der LANXESS Arena in Köln gegenüberstehen.