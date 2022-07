IEM Cologne: Quarterfinals! Enges Spiel zwischen MOUZ und Astralis

Doch Astralis zeigte sich reichlich unbeeindruckt von der Atmosphäre der LANXESS Arena. Via Defuse und einem Team-Wipe-Out gingen die Dänen mit 2:0 in Führung. Doch ab da diktierte der Lokalmatador das Geschehen und startete mehrere Läufe. Nur vereinzelt konnte Astralis noch dazwischen funken und so ging die erste Halbzeit mit 10:5 an MOUZ.