Counter-Strike feiert zehnjährigen Geburtstag

„Tuscan“ steht in den Spielmodi Dethmatch, Casual sowie Ranked zur Auswahl, während die Karten Climb, Crete, Hive und Iris diese verlassen. Darüber hinaus veröffentlicht Valve eine „10 Year Birthday Sticker“-Kapsel, die 60 neue Aufkleber für die Waffen der Spieler liefert. Last but not least wird es eine Geburtstagsmünze geben, die als Andenken an die letzten zehn Jahre CSGO dienen soll.