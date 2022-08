Millionen futsch! Hacker stehlen Counter-Strike-Skins im Wert von 6 Millionen US-Dollar

In beinah jedem Free-2-Play-Spiel lassen sich im Tausch gegen echtes Geld verschiedene kosmetische Gegenstände käuflich erwerben. Während in League of Legends die Champions eine veränderte Optik erhalten, können Spieler:innen in Counter-Strike: Global Offensive ihren Waffen einen neuen Anstrich verpassen. Diese Skins lassen sich entsprechend mit anderen User:innen tauschen. Hier kommen Trading Plattformen wie CS.money ins Spiel.