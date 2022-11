CSGO: Zu früher Abgesang? FaZe dominiert BLAST Premier!

In beeindruckender Manier traten Finn „karrigan“ Andersen und Co. bisher bei der Herbst-Ausgabe der BLAST Premier Serie auf. Sowohl das Auftaktspiel gegen OG als auch das Winners Match gegen Heroic - ihres Zeichens immerhin Zweitplatzierte beim vergangenen IEM Rio Major - ging deutlich mit 2:0 an FaZe.