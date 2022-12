BIG Academy beendet Ära bei der ESL Meisterschaft

Weiter ging es dann auf Vertigo. Dort konnte das Nachwuchsteam der Berliner Organisation mit 16-12 ausgleichen und vor knapp 200 Zuschauern eine dritte Map erzwingen. Auf Overpass wurde es dann noch einmal richtig spannend. Nach einem langen Hin und Her konnte das Team der BIG Academy in der Overtime endlich den Deckel draufsetzen und Sprout mit 19-17 in die Knie zwingen.