Gerechtfertigt? Skin-Besitzer erhält Kauf-Angebote im Wert von mehreren hunderttausenden US-Dollar!

In Counter-Strike lassen sich via Lootboxen unterschiedliche optische Veränderungen für die im Spiel nutzbaren Waffen kaufen. Per Zufall erhalten die Spieler:innen einen Skin gutgeschrieben, der mal mehr, mal weniger an Wert besitzt. Mit dem StatTrak™ 661 Pattern AK-47 | Case Hardened Skin, der obendrein mit vier Katowice 2014 Stickern daher kommt, soll nun eine der teuersten optischen Anpassungen in der Geschichte von CSGO zum Verkauf stehen. YouTube- und Content-Creator Jake Lucky hat über ein Angebot in Höhe von 400.000 US-Dollar berichtet.