„Warum passiert uns das?“ CS:GO-Superstar s1mple über NAVI und den Krieg

Oleksandr „s1mple“ Kostyliev ist die schillerndste Figur im CS:GO-eSports. Der ukrainische Star-Spieler äußerte sich bereits mehrfach kritisch zu den Gräueltaten in seinem Land. In einer Pressekonferenz zu den BLAST Premier World Finals gestand der 25-Jährige, dass der Krieg schuld am „Zusammenbruch“ NAVIs sei.